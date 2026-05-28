Бойцы «Востока» при освобождении Воздвижевки заходили в село с тыла ВСУ

Военный Мафан: бойцы «Востока» заходили в Воздвижевку с украинского тыла

Во время боев за село Воздвижевка в Запорожской области российские военные «Востока» заходили в населенный пункт с тыла украинских подразделений, перемещались скрытно и использовали средства защиты от дронов. Об этом рассказал заместитель командира отряда «Шторм» с позывным Мафан в беседе с РИА «Новости» .

Накануне Минобороны сообщило, что силы группировки «Восток» взяли под контроль Воздвижевку в Запорожской области.

Боец отметил, что первую атаку проводили с востока, российские военные малыми группами проникали сквозь вражеские позиции.

«Иногда просачивались через боевые порядки, по одному, по два, заходили с тыла, прочищали себе дорогу», — объяснил Мафан.

По его словам, штурмовые отряды работали в основном в ночное время, используя противодронные покрывала и пончо.

ВСУ в районе села были основательно укреплены и имели серьезную поддержку. Во время подготовки к атаке ВС России с помощью разведывательных дронов искали уязвимости в обороне противника.