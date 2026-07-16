Бойцы «Центра» уничтожили более 300 боевиков ВСУ за сутки

Минобороны: группировка «Центр» уничтожила до 330 боевиков ВСУ за сутки

В течение минувших суток подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 330 военнослужащих ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и три боевые бронированные машины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что «Центр» улучшил тактическое положение. Огневое поражение боевикам ВСУ нанесли в районах населенных пунктов Новопавловка в Днепропетровской области, Сергеевка, Светлое, Рубежное, Петровское, Доброполье, Грузское в ДНР.

«Потери украинских формирований составили до 330 военнослужащих, три станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие, четыре автомобиля, три боевые бронированные машины», — отметили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что ВС России за сутки поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия. Силы ПВО сбили 802 беспилотника ВСУ самолетного типа и восемь управляемых авиабомб. Общие потери украинской армии за 24 часа оценили в 1450 человек.