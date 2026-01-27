Бойцы СВО займутся развитием армейского рукопашного боя в Люберцах

Соглашение о патриотическом воспитании молодежи через единоборства подписали 26 января. Документ также предполагает комплексную программу социализации и поддержки для участников специальной военной операции.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции городского округа Люберцы и Фонд поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций «С» объединили усилия. Основой совместной работы станет массовое развитие в округе армейского рукопашного боя для подрастающего поколения.

«В рамках нашего сотрудничества планируется качественно проводить и сопровождать социализацию ветеранов СВО, развивать такие направления, как профессионалитет, среднее профессиональное образование, массовое занятие прикладными единоборствами — армейским рукопашным боем на территории округа Люберцы для юных жителей», — отметил руководитель люберецкого отделения Ассоциации Александр Кулагин.

Он подчеркнул, что продуктивная помощь возможна благодаря боевому опыту, братству и глубокому пониманию проблем ветеранов изнутри.

«Важно находить индивидуальный подход к каждому ветерану, проявлять заботу и давать понять, что он нужен своей команде, своему коллективу, своей стране», — добавил президент Фонда «С», президент РОО «Национальный центр повышения престижа рабочих профессий» Николай Гурьев.

Новое соглашение позволит системно развивать армейский рукопашный бой в Люберцах, привлекая к тренировкам детей и подростков, а также обеспечит адресную поддержку ветеранов специальной военной операции.