Бойцы СВО призвали увеличить производство дронов в 50 раз

Украинские боевики обладают значительным преимуществом в количестве и качестве используемых беспилотников. Это позволяет им держать под контролем большую часть неба в зоне проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на российских военных сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале .

Он пояснил, что вышел на связь с бойцами, которые находятся на передовой в Херсонской области, после масштабной атаки украинских беспилотников на российские регионы в ночь на вторник, 10 сентября.

«Передайте в Москве, что производство ФПВ (FPV-дронов — прим. ред.) надо увеличивать не в пять раз, а в 50», — процитировал военных депутат.

Бойцы пояснили, что украинские беспилотники оснащены камерами ночного видения, поэтому вся территория находится под круглосуточным наблюдением противника. Поэтому о возможности наступления российских группировок не может быть и речи.

Иванов добавил, что ситуация с производством отечественных беспилотников, по сравнению с 2022 годом, улучшилась, но объем выпуска необходимо увеличить.

Министерство обороны заявило, что в ночь на вторник, 10 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили над девятью регионами 144 беспилотника, запущенные с территории Украины. Сильнее всего атаке подверглись Брянская и Московская области, где уничтожили 72 и 20 дронов.