Бойцы СВО посетили экскурсию на производстве микросхем в Павловском Посаде

Экскурсию для участников специальной военной операции и их семей провели на предприятии «Экситон» в Павлово-Посадском округе. На заводе побывали 12 человек.

Гости не только многое узнали об истории предприятия, но и смогли задать сотрудникам вопросы.

«Экскурсии, которые мы проводим, позволяют участникам СВО ознакомиться с работой подмосковных предприятий. Завод „Экситон“ работает более 80 лет и занимается разработкой элементов электронной аппаратуры, поэтому он интересен не только современными технологиями, но и своей историей», — рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», а также председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков.

Компания разрабатывает и выпускает на заказ цифровые, аналоговые и гибридные микросхемы и микромодули, занимается сборкой, а также ведет научно-исследовательскую и конструкторскую работу.

Ветеранов специальной операции регулярно приглашают на экскурсии на различные заводы Подмосковья, чтобы привлечь их к освоению новых профессий.

К проекту ранее присоединились индустриальный парк «Есипово», предприятия «Метровагонмаш», «Газдевайс» и «Рубин».