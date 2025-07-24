Бойцы СВО поблагодарили предприятия Павловского Посада за помощь фронту

Очередную гуманитарную помощь отправили из Павловского Посада в зону специальной военной операции 22 июля. Защитники уже получили посылки и поблагодарили предприятия округа, которые участвовали в сборе груза.

Бойцы прислали видео, на котором благодарят ООО «Митол», АО «Элемет» и ООО «Компэл». Военнослужащим доставили технику, снаряжение, продукты питания и средства личной гигиены. Отправку гуманитарной помощи организовали при активном участии администрации Павловского Посада, предпринимательского сообщества, общественных организаций и местных жителей.

«Спасибо за вашу активную гражданскую позицию и добрые сердца! Вместе — мы сила!» — поблагодарил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.