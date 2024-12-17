Бойцы СВО передали икону детям-инвалидам из Подольска

Особенные дети из благотворительной организации «Радуга» получили в подарок Иверскую икону Божией Матери. Ее передал священнослужитель из Калуги отец Тихон в благодарность за помощь бойцам СВО.

Общественная организация помощи детям-инвалидам «Радуга» постоянно участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов на фронт. Бойцам, кроме необходимых вещей, передают также детские письма, рисунки и сшитые ребятами ладанки с частичками святынь.

Отец Тихон, который раньше проживал в Подольске, с начала СВО стал возить в зону боевых действий гуманитарную помощь. Одну из партий с ладанками от воспитанников «Радуги» получило подразделение, где служили операторы БПЛА Эрнест и Гудвин.

«У нас установилась обратная связь с Эрнестом, он всегда благодарил наших ребят за помощь», — рассказала председатель «Радуги» Наталья Сахацкая.

Эрнест и Гудвин вышили икону Иверской Божией Матери, которую начали возить по городам, жители которых оказывали поддержку участникам СВО. После гибели Эрнеста и Гудвина святыню решили передать детям из «Радуги».