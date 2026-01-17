Бойцы СВО обсудили защиту молодежи от цифровых угроз в Люберцах

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Люберцах 14 января прошла встреча, посвященная вопросам интернет-безопасности и поддержке участников специальной военной операции. В обсуждении приняли участие глава округа Владимир Волков, депутат Московской областной думы Лидия Антонова, ветераны СВО, медиаэксперты и представители общественных организаций.

Одной из ключевых тем стала профилактика вовлечения несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую деятельность через интернет. Участники также затронули вопросы противодействия мошенничеству и оказания всесторонней помощи участникам СВО и их семьям.

«Сегодня угрозы часто приходят из виртуального мира. Наша общая задача — оградить детей от этого, дать им четкие нравственные ориентиры и объяснить, как распознать манипуляцию», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

По итогам встречи участники подчеркнули важность информирования родителей и педагогов о цифровых рисках, чтобы повысить уровень защиты детей и подростков от негативного влияния в сети.