Бойцы СВО и их семьи посетили производство кислородных установок в Балашихе

Участники специальной военной операции и их родные побывали на экскурсии в Балашихе. Гости 22 января посетили предприятие «Криогенмаш», которое разрабатывает и выпускает кислородные установки для металлургической отрасли.

Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм».

Во время визита гости осмотрели производственный комплекс и ознакомились с полным циклом создания продукции — от выбора материалов до финальной обработки и отправки установок заказчикам.

Особое внимание на встрече уделили сотрудничеству между заводом и Ассоциацией ветеранов СВО, а также возможностям участия в социальных проектах. Они помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни после возвращения с фронта.

Ассоциация начала работать в Балашихе в марте минувшего года. Ее главная задача — всесторонняя поддержка ветеранов и их родственников. Организация помогает с трудоустройством, оказывает медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Кроме того, организация занимается патриотическим воспитанием молодежи и помогает ветеранам найти себя.

Инициативу проводить такие экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта «Открытая промышленность» первым выдвинуло подмосковное правительство. Региональные предприятия уже выразили готовность поддерживать важную социальную программу.