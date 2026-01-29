Бойцы СВО и их семьи посетили экскурсию на мебельное производство в Реутове

В среду, 28 января, на фабрике «Мебеталь» в Реутове побывали почетные гости. Ветеранам специальной военной операции и их родным провели экскурсию по производству в рамках программы «Промышленный туризм».

Участники смогли заглянуть в цех, где из дерева создают детали для будущей мебели. Им показали весь процесс, начиная с заготовки материалов.

Гостям представили разнообразные выставочные образцы фасадов и стеклянных покрытий, объяснили тонкости дизайна и рассказали, по каким критериям проверяют качество готовых изделий. В завершение встречи все желающие смогли задать вопросы руководству предприятия.

«Мы часто проводим подобные экскурсии для того, чтобы познакомить жителей города с процессом изготовления деревянной мебели. Помимо этого, перед нами стоит важная задача — активное трудоустройство ветеранов СВО с целью их социальной адаптации. Мы уделяем большое внимание и накоплению опыта в производственной сфере», — рассказал генеральный директор «Мебеталь» Алексей Чудинов.

Такие встречи стали доброй традицией в Реутове. Местные предприятия регулярно открывают свои двери для участников и ветеранов специальной военной операции, а также их родных.

Инициатива проводить такие экскурсии родилась в правительстве Подмосковья в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Предприятия региона с готовностью откликнулись на это предложение, чтобы поддержать тех, кто стоит на защите страны.