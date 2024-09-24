Бойцы спецназа уничтожили в Курской области два пункта управления дронами

Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотными аппаратами на Суджанском направлении в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши подразделения совместными усилиями сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом», — сказал он.

По словам командира спецназа «Ахмат», по всей линии боевых действий российские бойцы потихоньку двигались вперед, выбивая противника.

Также Алаудинов отметил, что силы ВС России в течение месяца удерживали позиции в Курской области, находясь в полном окружении противника. Их освободили за последние несколько дней. За весь период боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились до 16 400 военнослужащих.