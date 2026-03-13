Захарова: атаки ВСУ по России говорят о настрое Украины на эскалацию конфликта

Киевский режим настроился на эскалацию конфликта, поэтому боевики ВСУ продолжают атаковать российские регионы. О этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на Rutube .

«Киевский неонацистский режим, прикрываясь некоей военной целесообразностью, продолжает нарушать международное гуманитарное право и совершать террористические акты, нападения террористические, вымещать злобу за провал на фронте на мирных гражданах», — сказала она.

Дипломат заявила, что за прошедшую неделю более 240 человек пострадали при атаках украинских боевиков. Среди них — 13 детей. Все эти удары ВСУ по российским регионам продемонстрировали, что Украина настроена на эскалацию конфликта.

Ранее Захарова сообщила, что постпредство России доведет до генсека ООН Антониу Гутерриша сведения о террористической ракетной атаке киевского режима по мирным жителям Брянской области. При обстреле погибли шесть человек и еще 37 получили ранения.