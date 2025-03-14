Боец с позывным Лес заявил о захвате гаубицы M777 ВСУ около Суджи

Брошенная украинскими боевиками американская гаубица M777 стала военным трофеем бойцов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север», принимавших участие в освобождении Суджи. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным Лес.

Он пояснил, что орудие нашли на месте дислокации вражеской артиллерии около одного из пригородов районного центра.

«При штурме населенного пункта была обнаружена гаубица, в результате чего мы ее захватили», — заявил Лес.

Боец добавил, что к моменту захвата орудия никого из украинских военных на месте не оказалось и гаубицу перевезли в тыловую зону.

По данным журнала Forbes, украинские военные при отступлении из Курской области оставили большое количество вооружений и бронетехники. По данным издания, покидать российский регион группам ВСУ пришлось быстро и передвигаться они могли только по ночам.

О том, что украинские боевики бросили большое количество военной техники в Курской области, также заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что все пути отхода российские войска взяли под огневой контроль и у оставшихся в регионе украинских боевиков есть два выхода: сдаться в плен или погибнуть.