Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала этого месяца ликвидировали более семи единиц транспорта ВСУ и свыше 10 украинских наземных роботизированных комплексов под Харьковом. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.

Он отметил, что удары наносили во время отслеживания обстановки на дороге и обнаружения объектов на маршрутах снабжения.

«С начала мая расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ <…> уничтожили более семи автомобилей ВСУ, квадроциклов и багги, а также более 10 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов и ротационных мероприятиях ВСУ», — заявил военный.

По словам офицера, воздушная разведка ведет непрерывное наблюдение за местностью, а операторы ударных беспилотников находятся в режиме боеготовности. При обнаружении цели ее координаты оперативно отправляют командованию, потом в дело идут FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами.

Карта отметил, что инженеры оснащают БПЛА осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями — в зависимости от характера цели. Ликвидация техники, используемой для подвоза и смены позиций, позволяет нарушить систему снабжения украинских подразделений.

Ранее стало известно, что российские операторы дронов ликвидировали в Сумской области боевую бронированную машину (ББМ) Land Rover Snatch британского производства. Бронеавтомобиль создавали для патрулирования во время операций в Северной Ирландии. Уже тогда у военных Великобритании возникло немало претензий к этой машине.