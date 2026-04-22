Российские бойцы группировки «Север» с начала апреля беспилотниками уничтожили более 75 станций спутниковой связи Starlink и вывели из строя свыше 70 антенн ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

Эти системы использовались украинскими военными для доступа в интернет, связи с командованием, управления дронами и приема сигналов.

Российские военные находили цели с помощью воздушной разведки — как на передовой, так и в тылу. Координаты передавали операторам ударных FPV-дронов. Удары наносили аппаратами с осколочно-фугасными боевыми частями и системами сбросов.

По словам Карты, потеря связи и управления БПЛА, дезорганизовала противника на ряде участков.

Накануне российские военные взяли под контроль два населенных пункта: село Гришино в ДНР и поселок Ветеринарное в Харьковской области.