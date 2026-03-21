Бойцы «Севера» уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА за месяц

С начала марта специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 50 командных пунктов украинских дронов. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным «Карта».

«Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала марта. Также были поражены точки запуска, специальное оборудование и живая сила», — рассказал он.

Операторы-разведчики круглосуточно отслеживают цели на этом участке. Налаженное интернет-соединение позволяет транслировать и управлять работой операторов в реальном времени. Как только цель обнаружена, по ней наносят массированный огневой удар, используя артиллерию и ударные беспилотники типа FPV.

Он объяснил, что уничтожение пунктов управления беспилотниками ВСУ и точек взлета в Харьковской области — главная задача подразделения.

Ранее операторы беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили взвод солдат ВСУ в Харьковской области. Военнослужащие также ликвидировали три пункта временного размещения украинских войск, которые находились в полуразрушенных домах.