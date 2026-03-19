Бойцы «Севера» сорвали ротацию ВСУ под Харьковом

Операторы беспилотных систем группировки «Север» выявили и ликвидировали взвод солдат ВСУ на территории Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС командир взвода с позывным Метель.

Военнослужащие также уничтожили три пункта временного размещения ВСУ. Они находились в полуразрушенных домах.

«В одном из населенных пунктов [Харьковской области] ВСУ оборудовали себе в полуразрушенных домах [три] места временного размещения, которые мы выявили, когда боевики возвращались отдыхать с огневых позиций», — рассказал собеседник агентства.

Бойцы провели разведку района и, выбрав подходящий момент, когда там находилось много боевиков, нанесли огневые удары. По данным разведки, был уничтожен взвод солдат ВСУ.

Командир взвода войск «Север» отметил, что в ходе боевых действий операторы беспилотных систем уничтожили склад с украинскими беспилотниками. Как уточнили РИА «Новости» в группировке, ротация ВСУ была сорвана.

Ранее артиллеристы «Севера» уничтожили несколько точек запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области. Военные нанесли мощный удар из трех реактивных систем залпового огня «Град».