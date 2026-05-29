Расчеты 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» за месяц ликвидировали свыше 160 БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения с позывным Сват.

«В течение месяца было уничтожено более 160 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 60 типа „Баба-яга“», — уточнил он.

По его словам, вражеские беспилотники поразили методом дистанционного подрыва, тарана и сброса снарядов с использованием FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью.

Ранее представители НПО «Липтех» сообщили о создании тяжелого квадрокоптера «Пепелац-20» с массой полезной нагрузки 20 килограмм.