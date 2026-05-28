Тяжелый квадрокоптер «Пепелац-20» разработали в России

В России разработали тяжелый квадрокоптер «Пепелац-20» с массой полезной нагрузки 20 килограмм. При создании учитывались пожелания бойцов СВО, сообщили ТАСС представители НПО «Липтех».

«Грузовой дрон предназначен для помощи бойцам, но может использоваться и для сельскохозяйственных задач. Полезная нагрузка — 20 килограмм. Дальность полета с нагрузкой — 12-13 километров», — уточнил один из разработчиков.

БПЛА можно использовать для аэрофотосъемки, разведки и мониторинга. Его можно оснастить специализированными модулями, такими как тепловизоры, ретрансляторы, системы сброса и другие.

Ранее на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье представили новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель».