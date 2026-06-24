Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии за неделю ликвидировали более 10 украинских пунктов управления дронами в Харьковской области. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» командир батареи с позывным Тис.

«Более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты артиллерийских систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ в Харьковской области за неделю», — сказал он.

Военный объяснил, что уничтожение украинских пунктов управления беспилотниками серьезно нарушает порядок работы в ВСУ, лишая их возможности координировать удары по российской бронетехнике, пехоте и артиллерии. Благодаря этому ВС России эффективнее выполняют работу на передовой.

Также Тис отметил, что ликвидация расчетов и стартовых площадок для дронов ВСУ способствует более безопасному продвижению мотострелковых подразделений при освобождении территории в Харьковской области.