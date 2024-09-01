Бойцы «Севера» не дали ВСУ пройти к Кореневу и Александровке под Курском

Авиация и артиллерия ударили по позициям украинских боевиков, находившихся около 17 населенных пунктов Курской области. В результате поражение понесли три механизированные, две десантно-штурмовые, одна егерская бригада, а также группировка нацгвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что основные удары авиация и артиллерия нанесли по позициям боевиков Кореневском, Суджанском, Щигровском, Большесолдатском, Железногорском и Горшеченском районах Курской области.

Подразделения группировки Север отразили четыре атаки штурмовых групп противника в направлении поселка Коренево и деревни Александровка. Также войска не дали боевикам пройти в сторону деревни Нижняя Паровая и села Погребки.

В ходе боев противник потерял до 30 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один боевик сдался в плен.

Российские военные продолжили поиски по выявлению и ликвидации групп диверсантов в лесных массивах.

Общие потери украинских боевиков с начала боев в Курской области превысили 8,5 тысяч человек, из которых 360 пришлись на последние сутки.

