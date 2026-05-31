Бойцы «Севера» ликвидировали свыше 600 военных ВСУ под Харьковом

Расчеты беспилотных систем и артиллерии 11-го корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 600 военных ВСУ в Харьковской области за май. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

«Ликвидация живой силы противника происходила в ходе нанесения огневого поражения как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации», — сказал собеседник агентства.

Воздушная разведка «Севера» фиксирует любое передвижение ВСУ, пресекает попытки ротации и контрнаступательных действий.

ВС России также ликвидировали огневые позиции вражеской артиллерии, технику доставки и склады.

Ранее боец с позывным Сват сообщил, что группировка «Север» уничтожила свыше 160 украинских БПЛА в Харьковской области.