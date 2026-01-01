Бойцы с котом-талисманом поздравили россиян с Новым годом из зоны СВО

«Хотим поздравить от нашего подразделения всех мирных жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Хотим пожелать вам мирного неба и хороших праздников. Здоровья всем, счастья», — обратился к россиянам боец с позывным Замок, держа на руках пухлого трехцветного кота.

Военнослужащий с позывным Красный пожелал россиянам здоровья, побольше спокойствия в жизни, а также терпения тем, кто ждет своих близких из зоны спецоперации.

Его сослуживец с позывным Зубило поздравил соотечественников от лица военных медиков, пожелав в наступающем году только положительных эмоций. Боец поблагодарил волонтеров и тех, кто поддерживает бойцов, назвав их надежным тылом, с которым победа обязательно будет за Россией.

Боец с позывным Гура пожелал всем счастья, здоровья, хорошего настроения, любви и сплоченности. Он также призвал забыть обиды, напомнив, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Ранее волонтеры Подмосковья отправили в зону СВО новогоднюю партию гуманитарной помощи.