Бойцы полка «Север-Ахмат» перехватили атаковавший машину командира дрон ВСУ
Кадыров рассказал о неудачной попытке ВСУ атаковать машину командира Зингиева
Запущенный украинскими боевиками беспилотник перехватили бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» в районе Часова Яра. Операторы дрона планировали нанести удар по машине командира подразделения Зайнди Зингиева, который приехал для проверки условий службы бойцов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что бойцы «Север-Ахмат» выполняют все возложенные на них обязанности на одном из самых сложных участках фронта. Они эффективно подавляют сопротивление украинских боевиков и оперативно уничтожают всех, кто пытается высунуться из укрытий.
«Укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ», — рассказал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что это еще раз подтвердило высокий уровень подготовки бойцов, а также то, что «Север-Ахмат» имеет статус самого эффективного и боеспособного подразделения.
На минувшей неделе Кадыров поддержал призыв генерал-майора Апти Алаудинова к украинским боевикам сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. Глава Чечни подчеркнул, что российские бойцы не вступают в противостояние с безоружными и считают противниками только тех, кто выступил против интересов России.