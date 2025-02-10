Бойцы полка «Север-Ахмат» перехватили атаковавший машину командира дрон ВСУ

Запущенный украинскими боевиками беспилотник перехватили бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» в районе Часова Яра. Операторы дрона планировали нанести удар по машине командира подразделения Зайнди Зингиева, который приехал для проверки условий службы бойцов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров .

Он подчеркнул, что бойцы «Север-Ахмат» выполняют все возложенные на них обязанности на одном из самых сложных участках фронта. Они эффективно подавляют сопротивление украинских боевиков и оперативно уничтожают всех, кто пытается высунуться из укрытий.

«Укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что это еще раз подтвердило высокий уровень подготовки бойцов, а также то, что «Север-Ахмат» имеет статус самого эффективного и боеспособного подразделения.

На минувшей неделе Кадыров поддержал призыв генерал-майора Апти Алаудинова к украинским боевикам сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. Глава Чечни подчеркнул, что российские бойцы не вступают в противостояние с безоружными и считают противниками только тех, кто выступил против интересов России.