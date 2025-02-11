Бойцы отряда «Тигр» ударили по позициям ВСУ за погибшего Ефремова

Бойцы добровольческого отряда «Тигр» нанесли удар по позициям украинских военнослужащих после гибели командира, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram-канале .

«Боевая работа „Тигров“ — в память о командире и павших товарищах», —написал он.

Губернатор опубликовал кадры, на которых российские военные подписывают снаряды, перечисляя имена и позывные товарищей. Среди них были снаряды «за комбата Ефремова», «за Лешего» и «за брата Кубинца».

Сергей Ефремов погиб в Курской области при выполнении боевого задания. Он был основателем отряда «Тигр». Вместе с ним погибли сотрудник МЧС Александр Иваровский и боец Сергей Дмитриев.

Ранее стало известно, что сын вице-губернатора Приморья отправился в зону СВО. Он принимает участие в боевых действиях.