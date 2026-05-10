Бойцы на передовой увидели парад Победы на 30 площадках

Военнослужащие группировки «Север» увидели трансляцию парада в День Победы на 30 площадках, развернутых прямо в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Гроза.

По его словам, пункты трансляции оборудовали с учетом боевой обстановки — от небольших до крупных. Там, где позволяла ситуация, собиралось много бойцов. На передовой военные смотрели парад маленькими группами — по два-три человека.

Замкомбата подчеркнул: пока жива память о подвиге предков, солдаты будут с гордостью нести знамя своих подразделений и приближать победу.

На параде бойцам СВО подарили синие рюкзаки, наполненные вещами, которые могут им пригодиться в полевых условиях. Сначала военные не знали, как можно использовать один из вложенных предметов — модель самолета. Однако и ему нашлось применение.