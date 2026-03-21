Бойцы группировки «Центр» отработали применение боевых роботов «Курьер»

Военнослужащие группировки войск «Центр» отрабатывают применение наземных робототехнических комплексов «Курьер». Об этом сообщили в Минобороны России .

Тренировки проходят в 5-й гвардейской мотострелковой бригаде. Операторы беспилотных систем отрабатывают взаимодействие и учатся использовать технику в различных условиях. Подготовка ведется круглосуточно.

Роботы «Курьер» могут выполнять сразу несколько задач: доставлять боеприпасы и продовольствие, вести разведку, эвакуировать раненых и оказывать поддержку штурмовым подразделениям.

Комплексы оснащают различными видами вооружения — от автоматических гранатометов до крупнокалиберных и танковых пулеметов. Также их можно использовать для установки минных заграждений.

Такие роботы регулярно применяют для доставки грузов на передовую. В частности, в конце декабря военнослужащим группировки «Днепр» в Херсонской области с их помощью передали посылки от близких.