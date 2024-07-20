Российские бойцы группировки «Север» в течение суток отбили пять атак украинских боевиков, в том числе националистического батальона «Кракен»*. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы группировки Ярослав Якимкин.

«Бойцы отразили пять атак формирований 92-й штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ, а также националистического батальона „Кракен“* и сил специальных операций „Восток“, — сказал он.

Якимкин добавил, что подразделения группировки нанесли поражение технике и живой силе трех украинских бригад. Всего в течение суток ВСУ лишились до 255 человек живой силы, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», самоходной артиллерийской установки «Акация» и шести пикапов.

Утром в субботу Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО в течение ночи сбили 27 украинских дронов. Из них один ликвидировали в Смоленской области, а остальные — в Ростовской.

*националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.