Бойцы подразделения «Горыныч» донецкого УФСБ поразили операторов дронов ВСУ с помощью БПЛА на Константиновском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Бойцы ФСБ выследили операторов БПЛА, прибывших для ротации, и установили местоположение трех вражеских пунктов управления беспилотниками», — уточнили в УФСБ.

Операторы «Горыныча» уничтожили боевиков ВСУ и поразили пункты управления БПЛА, с которых украинские войска планировали атаки на Горловку и Дзержинск.

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 51 украинский беспилотник. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью.