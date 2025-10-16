Бойцы ФСБ поразили украинских операторов БПЛА на Константиновском направлении
Бойцы подразделения «Горыныч» донецкого УФСБ поразили операторов дронов ВСУ с помощью БПЛА на Константиновском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Бойцы ФСБ выследили операторов БПЛА, прибывших для ротации, и установили местоположение трех вражеских пунктов управления беспилотниками», — уточнили в УФСБ.
Операторы «Горыныча» уничтожили боевиков ВСУ и поразили пункты управления БПЛА, с которых украинские войска планировали атаки на Горловку и Дзержинск.
Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 51 украинский беспилотник. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью.
