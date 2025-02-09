Бойцы ФСБ начали искать украинских диверсантов в Дзержинске в ДНР

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой народной республике начали операцию по поиску украинских диверсионных групп в Дзержинске в ДНР. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба оборонного штаба республики.

Задачи по поиску и уничтожению диверсантов в Дзержинске выполняют передовые подразделения УФСБ РФ по ДНР. Бойцы спецслужбы выявляют и места, где скрываются корректировщики огня ВСУ.

Кроме того, в задачи оперативников входит и поиск точек, откуда украинские войска запускают боевые дроны. Эти беспилотники, заявили в пресс-службе оперштаба обороны ДНР, направляют на мирных жителей.

Дзержинск (украинское название Торецк) — шахтерский город в ДНР. Он расположен в 55 километрах от Донецка. В 2022 году здесь проживали около 35 тысяч человек.

Об освобождении Дзержинска российское оборонное ведомство доложило в пятницу, 7 февраля. Позднее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с 360.ru раскрыл перспективы после взятия этого города.