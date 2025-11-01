Бойцы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер

Бойцы Черноморского флота ликвидировали безэкипажный катер. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер», — заявили в ведомстве.

Также силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотников самолетного типа.

Еще в ведомстве сообщили, что российские войска атаковали объекты энергетики, питающие оборонные предприятия Украины, инфраструктуру аэродромов, склады и позиции для подготовки дронов. При ударах использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Всего атаковали объекты в 150 районах, где расположены украинские силы.

Ранее командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Баха рассказал, что российские бойцы уничтожили противника во время чаепития в Запорожской области. По его словам, боевиков ВСУ застали врасплох.