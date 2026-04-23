Бойцы «Ахмата» применили трофейные гексакоптеры для обмана ВСУ в Сумской области

В Сумской области бойцы спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» использовали трофейные гексакоптеры «Баба-Яга» для обмана ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Кулинар.

«Активно используем трофейные гексакоптеры для поражения блиндажей, техники, укрепрайонов», — сказал военнослужащий.

Кулинар добавил, что украинские боевики используют гексакоптеры для доставки провизии. Солдаты противника обычно не прячутся, когда их видят и даже выходят встречать, думая, что им доставили посылки.

Ранее морской пехотинец с позывным Певец рассказал, как на Добропольском направлении он с группой сослуживцев штурмовали украинские позиции ночью. Они обхитрили вражеские дроны «Баба-яга» благодаря скрывающим тепло костюмам и ликвидировали 16 бойцов противника, закрепившись затем на занятых позициях.