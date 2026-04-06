Бойцы «Ахмата» перехватили новые беспилотники ВСУ в Сумской области

Боевики ВСУ стали применять новые беспилотники в Сумской области, действующие в составе группировки «Север» бойцы спецназа «Ахмат» уже перехватили несколько дронов и изучили их. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения Апти Алаудинов.

По его словам, Украина разработала беспилотники совместно с Францией и Германией.

«Это модернизированные беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Мы настраиваем свою работу под каждую новую их выходку», — объяснил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что подразделения РЭБ спецназа «Ахмат» с начала года уничтожили свыше 3,1 тысячи украинских БПЛА на харьковском и сумском участке фронта.

«Будем делать максимум для того, чтобы уничтожить противника и дать понять, чтобы он там не пытался нового изобрести, это не заставит нас отступить от целей и задач», — заключил он.

