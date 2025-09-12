Бойцы «Ахмата» нашли военного, назвавшего их «тик-ток-войсками» в украинском плену
Бойцы «Ахмата» сняли видео с оскорбившим спецназ в плену ВСУ российским военным
Попавший в плен к украинским боевикам российский военный в ходе допроса оскорбил спецназовцев отряда «Ахмат». После возвращения бойцы нашли несдержанного на язык обидчика. Видео с ним опубликовал Telegram-канал «Дневник мракоборцев», принадлежащий группе Аида.
Авторы смонтировали видео из двух кусков. В первой части, снятой, предположительно, в украинском плену, военный называет бойцов «Ахмата» «тик-ток-войсками» и обещает высказать им все это в лицо.
На второй части тот же военный сидит рядом с командиром спецназа «Ахмата» Аидом. Видео заканчивается мемным титром из сериала «Умерь свой энтузиазм».
«Помните, что за все нужно платить. И отвечать», — указали в подписи к ролику.
В конце июня командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о планах Службы безопасности Украины по ликвидации бойцов отряда. Он подчеркнул, что полученная информация никак не сказалась на настроении в рядах спецназовцев, которые продолжили выполнять свои задачи.