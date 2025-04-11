Бойцу СВО в Мытищах передали гуманитарную помощь и определитель дронов

Боец специальной военной операции с позывным «Кузя» более 2,5 лет стоит на защите интересов нашей страны. В период мобилизации 2022 года он добровольно пришел в военкомат, чтобы служить Родине.

Сейчас защитник находится в краткосрочном отпуске, но уже вскоре вновь отправится на передовую. На днях «Кузя» обратился за гуманитарной помощью, и жители городского округа Мытищи оперативно откликнулись на его просьбу. Для бойца были собраны маскировочные сети, антитепловизорное одеяло, определитель дронов и РЭБ рюкзак.

Особое место среди переданных вещей заняли детские письма и рисунки, которые военнослужащие хранят с трепетом и теплом. Эти небольшие, но искренние послания поддерживают боевой дух и напоминают о главных ценностях, за которые ведется борьба.

На встрече также обсудили вопросы поддержки семьи бойца. Администрация округа и волонтерские организации заверили, что всегда готовы помочь военнослужащим и их близким в решении любых вопросов.