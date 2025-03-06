Бойцу СВО со сломанной бедренной костью отказали в выплате 150 тысяч рублей за ранение

В Нижнем Тагиле управление социальной политики отказало участнику специальной военной операции в выплате 150 тысяч рублей за ранение на поле боя. Солдат не смог доказать, что сломал ногу во время выполнения службы по контракту, рассказали Ura.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После прохождения лечения боец обратился в управление социальной политики с просьбой о выплате в размере 150 тысяч рублей.

«Учреждением принято решение об отказе в связи с тем, что мужчина не является лицом, которому положена единовременная выплата из-за отсутствия подтверждения факта получения ранения в период исполнения обязанностей по контракту», — пояснили в ведомстве.

В дело вмешалась прокуратура, которая через суд доказала, что солдат получил травму — перелом части бедренной кости — во время службы в зоне СВО с декабря 2022 года по март 2023-го. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал отказ в выплате незаконным и обязал исправить ситуацию.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что близкие участников специальной военной операции сталкиваются с трудностями при получении выплат из-за различий в прописке. По его словам, ситуация, когда родственникам бойцов отказывают в муниципальных выплатах, стала типичной. Местные власти часто объясняют это тем, что военнослужащий зарегистрирован в другом городе.