Бойцу СВО из Серпухова передали новый внедорожник

В городском округе Серпухов продолжают помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации. Защитнику с позывным Профессор передали новый автомобиль УАЗ «Патриот», который уже на этой неделе отправится на фронт выполнять боевые задачи.

Недавно автомобили защитников сильно пострадали от вражеской атаки. Тогда военнослужащий из Серпухова обратился за помощью в администрацию городского округа. Проблему бойцов оперативно решили. Внедорожник земляку передали глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, его заместитель Дмитрий Рыкунов, а также советник главы, почетный гражданин Серпухова, генерал-майор Андрей Морозов. На новой машине военнослужащие будут перевозить беспилотники и другую технику.

«Позвольте вручить вам ключи от этого автомобиля. Искренне надеемся рассчитываем, что он будет полезен для выполнения боевых задач. От себя лично и от коллег мне хотелось бы сказать, что мы желаем вам скорейшего возвращения домой с победой. Для нас вы и ваши боевые товарищи — настоящие герои», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.