Бойцу спецоперации отказали в выплате в Ростовской области

Ростовская прокуратура добилась выплаты в 600 тысяч рублей участнику СВО

Участник спецоперации не смог получить выплату в размере 600 тысяч рублей из-за необоснованного отказа местных властей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокуратура Таганрога провела проверку после обращения участника СВО, который заявил о нарушении своих социальных прав. Выяснилось, что, несмотря на ранение, министерство труда и социального развития области необоснованно отказало ему в выплате.

Причиной для отказа стало отсутствие регистрации в Ростовской области. Права участника спецоперации защищали в судебном порядке. После вмешательства надзорных органов мужчине выплатили 600 тысяч рублей.

Ранее в Челябинской области вдова участника специальной военной операции лишилась положенных выплат, когда выяснилось, что ее супруг пользовался поддельными документами.