Симоньян разделит 3 миллиона рублей между спасателями ребенка в Петербурге

Сумму премии имени Тиграна Кеосаяна увеличат до трех миллионов рублей. Эти деньги поровну разделят между всеми, кто участвовал в спасении ребенка, выпавшего с 10-го этажа в Санкт-Петербурге. Об это заявила учредитель премии, главный редактор RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале .

Симоньян отметила, что изначально планировала вручить по одному миллиону рублей двум медсестрам. Однако позже выяснила, что в спасении ребенка участвовало гораздо больше людей.

«Премия Тиграна дается хорошим людям, поэтому я решила выделить три миллиона, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми. Низкий вам поклон!» — написала она.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпал из окна 10-го этажа дома на Богатырском проспекте, но остался жив. Прохожие заметили малыша, быстро растянули куртку и поймали его. Пострадавшего с матерью отправили в детскую городскую больницу № 2.