Бойцы подразделений группировки российских войск «Север» отбили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области и сорвали еще несколько попыток атак около трех населенных пунктов, националисты потеряли до 65 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ при поддержке огня артиллерии и армейской авиации отразили 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Кремяное, Кульбаки и Борки, а также сорвали попытки атак в направлении Черкасского Поречного, Краснооктябрьского и Ольговки», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что националисты потеряли до 65 человек ранеными и убитыми, лишись восьми боевых бронированных машин и бронетранспортера.

Утром во вторник ВСУ совершили попытки прорыва границы в Белгородской области, заявлял Telegram-канал Mash.