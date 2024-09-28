Пленный Маласчук: пехота ВСУ пошла в бой с патронами неподходящего калибра

Украинское командование снабдило военнослужащих боеприпасами, не подходившими к их оружию. Попавший в плен военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук рассказал об этом РИА «Новости» .

Его подразделению предстояло во время ротации подменить 95-ю бригаду Вооруженных сил Украины. Маласчук заявил, что военных бросили в обычную яму, а не окоп, и снабдили неподходящими патронами.

«Простая яма, куча патронов не к нашему оружию — это точно было», — сказал он.

Несоответствие мужчина заметил уже на позиции. Он получил автомат АК-74 калибра 5,45 миллиметра и пулеметные патроны калибра 7,62 миллиметра. Впоследствии Маласчук попал в плен к спецназу «Ахмат».

Из-за кадрового голода солдаты ВСУ надолго остаются на передовой без еды и воды. Некоторые попавшие в плен бойцы пожаловались, что около месяца не могли помыться.