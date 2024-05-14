Спецоперация 14 мая 2024, 00:43 Бойцам ВСУ в Германии пообещали автоматы под «советский» калибр Welt: H&K сделает для ВСУ автоматы под калибр автомата Калашникова РИА «Новости»

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Немецкий концерн Heckler & Koch собрался произвести для украинских военнослужащих оружие, которое будет стрелять патронами калибра автомата Калашникова. Представители компании отметили, что намерены подстраиваться и под другие орудия стран бывшего Варшавского договора, сообщила газета Die Welt.

«Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции», — объяснили решение представители концерна.

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Там добавили, что для ВСУ собрались поставлять автоматы HK132E калибра 7,62×39 миллиметров. Ранее украинским солдатам передавали пулеметы MG5 и пистолеты SFP9.

В результате недавней атаки на Белгород при обрушении подъезда жилого дома погибли 19 человек. Во время удара ВСУ использовали полученное от стран НАТО оружие, сообщили в постпредстве России в ОБСЕ.