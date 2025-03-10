Бойцам ВСУ «пришла труба». Подробности операции «Поток» под Суджей

Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ по газовой трубе длинной 15 километров. Она проходила под минными полями и укреплениями в Суджанском районе. В украинских СМИ началась настоящая паника. Никто не понимал, как это произошло, но спустя сутки информация о тактическом маневре подтвердилась. Операция носила название «Поток». Командир добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Восток» с позывным Зомби рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой в подробностях, как к ней готовились.

По его словам, подготовка к операции заняла более трех недель. Для того, чтобы российские штурмовики могли выйти по трубе в тыл украинских боевиков, сначала пришлось остановить подачу метана, потом выкачать ядовитый газ из трубы и закачать в нее кислород.

«После этого начали оборудовать выходы на поверхность, так называемые накопители для личного состава, занос БЭКа (боекомплектов — прим. ред.), еды, воды, оборудование туалетов», — пояснил командир.

Он добавил, что российские военные заходили малыми группами в течение четырех суток. Они прошли по газовой трубе более 15 километров.

Командир «Востока» отметил, что бойцы поднялись на поверхность после получения команды и сразу вошли в промышленную зону, заняли ее и начали вытеснять украинских боевиков.

«Противник не ожидал этой операции, вследствие чего был дезориентирован. У него началась паника. Благодаря вот этим усилиям были освобождены многие населенные пункты», — резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее авторы подкаста «Плохие парни» обсудили операцию «Поток» в Судже.