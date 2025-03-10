Операция «Поток» в Судже. Авторы подкаста «Плохие парни» задали неудобные вопросы

Военные эксперты Разведос и Констебль указали на ошибки при операции «Поток»

Выход российских военных к Судже через магистральный газопровод для удара по украинским боевикам стал главной темой этой недели. Но у ведущих подкаста «Плохие парни» Констебля (бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой) и Разведоса (экс-командир роты разведки и военный блогер Александр Арутюнов) возникли неудобные вопросы.

Какой эффект дала отправка под землю на несколько дней лучших бойцов, задействованных в Курской области? Почему Минобороны до сих пор не выпустило официальных подробностей о «Потоке», а вся информация поступала только через Telegram-каналы?

Еще одной темой обсуждения «Плохих парней» стала обстановка в районе Покровска, куда перебросили часть сил из Курской области.

Подкаст «Плохие парни» с Констеблем и Разведосом доступен на всех платформах 360.ru.