Бойцам в зоне СВО поставили первые 2 тысячи дронов-камикадзе «Гепард»

Военнослужащие в зоне спецоперации получили первую партию из двух тысяч дронов «Гепард», оснащенных системами противодействия средствам РЭБ и «слепого» взлета. Об этом 360.ru заявили в «Народном фронте».

Представитель производителя БПЛА Андрей рассказал, что в беспилотнике модифицировали функцию failsafe, которая позволяет управлять аппаратом в условиях потери связи.

«Дрон по последним указаниям оператора следует в точку до того, пока не выйдет из зоны действия РЭБ», — отметил он.

С помощью БПЛА можно уничтожать автомобильную, легкобронированную и тяжелобронированную технику, а также живую силу противника.

Ранее в зону СВО передали 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов». Благодаря аппарату военные могут засекать беспилотники и перехватывать с них аналоговое видео.