Бойцам СВО в Башкирии устроили яркую встречу

Больше тысячи человек встретили поезд с ранеными бойцами СВО в Стерлитамаке

На железнодорожный вокзал в Стерлитамаке пришли более тысячи местных жителей на встречу бойцов спецоперации, прибывших на поезде в госпиталь. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщила ассоциация СВО Стерлитамака.

Люди принесли бойцам теплую одежду и продукты, а также организовали сбор гуманитарной помощи.

«В Стерлитамаке совершил остановку поезд, который везет в госпиталь раненых бойцов. Жители активно рассылали друг другу объявление в чатах. На перрон пришли более тысячи стерлитамаковцев, подвозили машинами продукты питания, несли гостинцы в коробках и теплые вещи. Были и те, кто привозил грузовиками», — отметили в ассоциации.

Количество необходимых вещей от жителей Стерлитамака для бойцов оказалось таким большим, что представители ветеранских организаций организовали прием гуманитарного груза прямо на перроне. Затем его доставят военным в зону СВО.

Волонтер Алексей Живов отмечал, что ВС России стали сильнее благодаря БПЛА и ракетам.