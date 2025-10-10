Бойцам СВО провели экскурсию по производству упаковки в Кашире

В Подмосковье участники специальной военной операции посещают экскурсии в рамках промышленного туризма. Бойцы посетили предприятие «Гофрон» в Кашире.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что компания отметила 55-летие. Предприятие, которое производит гофрокартон, упаковку и ящики, входит в «Группу компаний ДАФ».

Участникам специальной операции и их родственникам продемонстрировали процесс производства, а также рассказали о возможностях трудоустройства.

Напомним, экскурсии для бойцов проводят в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» по инициативе правительства Московской области.

Предприятия с готовностью включились в эту работу.