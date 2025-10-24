Бойцам СВО провели экскурсию по производству фонарей в Богородском округе

Все больше подмосковных предприятий присоединяются к программе «Промышленный туризм». Участники специальной военной операции и их родные посетили производство фонарей и лазерных указок в Богородском округе.
На предприятии «Зенит» также разрабатывают и выпускают приборы ночного видения, оружейный тюнинг и прицелы.
Гостям продемонстрировали рабочие процессы, а также рассказали о возможностях прохождения практики и трудоустройства на предприятии.
Напомним, Московская область первой выступила с инициативой о проведении экскурсий на производствах для участников специальной операции и их семей в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».
