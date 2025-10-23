Бойцам СВО передали дизельный генератор из Наро-Фоминска

В знак поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, из Наро-Фоминска была организована передача дизельного генератора. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры и спорта «Тамань» в Калининце.

Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов лично передал необходимое оборудование семье участника СВО, подчеркнув важность поддержки тех, кто находится на передовой. Инициатором акции стала Надежда — супруга и мать участников СВО, которая обратилась за помощью в приобретении генератора, необходимого для обеспечения электроэнергией в полевых условиях.

«Совместно с моим общественным помощником Романом Малышевым мы смогли выполнить эту просьбу и сегодня передал запрошенное оборудование. Для нас крайне важно, чтобы семьи наших защитников чувствовали внимание, поддержку и заботу со стороны общества и государства», — сообщил Олег Рожнов.