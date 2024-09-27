Бойцам СВО передали автомобиль из Приморья

Российским военным, которые находятся в зоне специальной военной операции, передали автомобиль. Технику на передовую послал благотворительный фонд «Ты не один», сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
Власти региона подчеркнули, что транспорт бойцам СВО доставят уже в ближайшее время.
У действующего в зоне проведения спецоперации подразделения «Барс 32» имени Судоплатова появилась традиция: в память о погибших бойцы пишут на снарядах, которыми потом бьют по ВСУ. Видео с одним из таких ударов ранее показал 360.ru.
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